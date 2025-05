Wall Street sube y registra segunda semana consecutiva de ganancias

Los tres principales índices de Wall Street subieron el viernes, sumando su segunda semana seguida de avances. Señales de menores tensiones entre Estados Unidos y China, y un informe de empleo mejor al previsto calmaron las preocupaciones económicas de los inversionistas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 1.39% a 41,317.43 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 1.47% a 5,686.67 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 1.51% a 17,977.73 puntos.

El gobierno de China informó este viernes que se encuentra "evaluando" una oferta de Estados Unidos para mantener conversaciones sobre los aranceles de 145% impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a sus mercancías, y que amenazan la economía global.

En los indicadores laborales, las nóminas no agrícolas estadounidenses se situaron en abril en 177,000, por encima de la expectativa del mercado de 138,000. La tasa de desempleo fue de 4.2%, en línea con las expectativas, y los salarios por hora aumentaron 0.2 por ciento.

"El mercado aplaudió el informe de las nóminas de esta mañana, pero tengo que señalar que el crecimiento del empleo se ralentizó en el mes y no he visto demasiados comentarios al respecto", dijo a Reuters Talley Leger, estratega jefe de mercado de The Wealth Consulting Group.

Contrario a la tendencia general del mercado, Apple registró una caída de 3.74% después de que el fabricante del iPhone recortó su programa de recompra de acciones en 10,000 millones de dólares y dijo que los aranceles pueden costarle 900 millones de dólares este trimestre.

Los tres índices principales de Wall Street terminaron así una segunda semana consecutiva con ganancias. Destacó el desempeño del Nasdaq, que sumó 3.4% apoyado en la recuperación de grandes tecnológicas. El Dow Jones ganó 3%, y el extendido S&P 500, 2.9 por ciento.