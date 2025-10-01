Wall Street sube levemente pese a cierre de gobierno de EU; destacan acciones de Nike

Los tres principales índices de Wall Street muestran ganancias marginales la mañana de este miércoles. Después una apertura negativa, los promedios suben, en un mercado que asimila la paralización parcial de las actividades del gobierno de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, gana 0.18% a 46,483.00 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.02% a 6,690.06 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.01% en 22,662.01.

El gobierno de Estados Unidos entró en un cierre parcial de las actividades ayer a medianoche, cuando el plan de financiación expiró y legisladores republicanos y demócratas en Washington no alcanzaron un acuerdo provisional de último minuto que lo evitara.

Los Departamentos de Trabajo y Comercio estadounidenses habían afirmado que sus agencias de estadística suspenderían la publicación de datos en caso de un cierre parcial. Esto incluye el reporte mensual de nómina no agrícola programado para el viernes.

Hoy los datos de la firma de procesamiento de nóminas ADP mostraron este miércoles que las nóminas privadas disminuyeron en 32,000 el mes pasado, por debajo del aumento de 45,000 que habían estimado los economistas encuestados por Dow Jones.

Mientras tanto, entre las emisoras destaca el avance de Nike (+5.60%).cLa empresa de ropa deportiva reportó un incremento en las ventas de tercer trimestre, pero elevó su pronóstico de costos por aranceles a 1,500 millones de dólares en este año fiscal.