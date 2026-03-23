Wall Street sube con fuerza tras aplazamiento de ataques de EU a plantas eléctricas de Irán

Los tres principales índices de Wall Street suben con fuerza en la primera sesión de la semana. La orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplazar todo ataque contra las plantas energéticas iraníes tras conversaciones productivas impulsa al mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 1.89% a 46,436.74 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 1.61% hasta 6,611.20 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 1.78% a 22,032.03.

Trump escribió en su plataforma Truth Social este lunes que los planes para atacar las centrales eléctricas de Irán serían aplazados, ya que las conversaciones con el gobierno de ese país para acabar con el conflicto estos dos días han resultado "muy buenas y productivas".

A pesar de estos anuncios la agencia de noticias iraní Fars dijo que no hubo una comunicación directa con Estados Unidos, ni a través de intermediarios, citando a "una fuente", mientras que el ejército israelí dijo esta mañana que estaba llevando a cabo ataques contra Irán.

El petróleo estadounidense de referencia WTI caía 7.30% a 91.10 dólares por barril, mientras que los 11 sectores del S&P 500 avanzaban, liderados por el de consumo discrecional (+2.65%) y el de industriales (+1.89%). En el índiceDow Jones, destacaba 3M (+3.37%).