Wall Street retrocede ante un posible cierre parcial del gobierno estadounidense

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este martes. Después de una apertura positiva, los promedios caen por las preocupaciones por un posible cierre parcial de las actividades del gobierno de Estados Unidos después de la medianoche.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cae 0.16% a 46,241.57 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.14% en 6,652.16 puntos. El Nasdaq Composite baja 0.14% a 22,560.53 unidades.

Los inversionistas asimilan datos por encima de los esperados de la encuesta JOLTS de ofertas laborales. Esta semana estará cargada de datos de empleo en los que los inversionistas buscan señales sobre las próximas decisiones de política de la Reserva Federal (Fed).

El dato clave de la semana será el de nóminas o agrícolas, que se publica este viernes. La Fed busca equilibrar el control de la inflación con el impulso a un empleo que desacelera, por lo que los datos serán fundamentales, pero su divulgación no es del todo segura.

La financiación del gobierno estadounidense expirará a la medianoche este martes, llevando a una paralización parcial de las actividades, a menos que los republicanos y los demócratas del Congreso alcancen un acuerdo. Esto podría afectar la divulgación del reporte.