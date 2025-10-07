Wall Street opera con pérdidas en mercado atento a comentarios desde la Fed

Los tres principales índices de Wall Street retroceden este martes. Los promedios accionarios caen en un mercado que se mantiene cauteloso por la prolongación del cierre del gobierno de Estados Unidos y que estudia los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cae 0.45% a 46,484.90 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.52% en 6,705.54 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.78% a 22,763.45 puntos.

El cierre del gobierno federal se extiende. El lunes fue rechazada en el Senado otra propuesta para el gasto del año fiscal, la quinta consecutiva. La paralización de las actividades deja a los inversionistas sin referencias clave, en especial el reporte de las nóminas no agrícolas.

El optimismo por la inteligencia artificial y las expectativas de una política monetaria más laxa han mantenido los niveles en la renta variable, pese a la preocupación por las valoraciones y aunque los datos necesarios para tomar decisiones no han sido publicados todavía.

En los comentarios, el gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran afirmó más temprano que la actual calma relativa en el mercado de bonos, medida por las tasas de interés a largo plazo, respalda un impulso a la baja agresiva de la tasa clave por parte de la Fed.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, se mostró este martes escéptico sobre la posibilidad de que la empresas puedan usar la inteligencia artificial para sustituir rápidamente a los trabajadores, a pesar de una creciente adopción.