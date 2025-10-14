Wall Street opera mixto tras reportes trimestrales de bancos

Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana del martes. Los inversionistas estudian las nuevas señales de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras esperan comentarios del presidente de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 0.46% en 46,280.04 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.05% con 6,657.81 puntos. El Nasdaq Composite baja 0.40% a 22,604.83 puntos.

China anunció hoy martes sanciones para cinco filiales estadounidenses del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean. Aportando a esta tensión, Estados Unidos y China comenzarán a cobrar unas tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo.

Llegando al día número 14 del cierre parcial de gobierno federal estadounidense, que detiene la publicación de indicadores oficiales, los inversionistas esperan comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, que podrían dar un poco de claridad a las operaciones.

Hoy gigantes bancarios presentaron sus reportes del tercer trimestre. Goldman Sachs (-1.68%) baja pese a resultados mejores a lo esperado, así como sucede con JPMorgan Chase (-1.25%), cuyo CEO advirtió sobre los efectos de las tensiones geopolíticas y la inflación.

Citigroup (+3.87%) avanza con fuerza después de que sus ganancias aumentaron 16% en el trimestre, impulsadas por un fuerte repunte en las operaciones de fusiones y adquisiciones, y Wells Fargo (+7.08%) destaca después de que elevó su objetivo de rentabilidad.