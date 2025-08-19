Wall Street opera mixto; Dow Jones sube impulsado por Home Depot

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños dispares la mañana de este martes. Los promedios se mueven sin dirección clara en un mercado atento a los resultados trimestrales de grandes minoristas, y que espera información sobre política monetaria esta semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, gana 0.18% en 45,003.06 unidades. El S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.29% en 6,430.63 unidades. El Nasdaq Composite retrocede 0.98% a un nivel de 21,418.86 unidades.

En la temporada de reportes corporativos del segundo trimestre, las acciones de Home Depot (+3.24%) suben después de que informó ventas netas y ganancias por acción menores a lo que se esperaba, pero manteniendo su guía para el año y aliviando el temor por aranceles.

El mercado sigue mostrando un comportamiento cauteloso, en espera del evento clave de esta semana: el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole, que podría dar pistas sobre sus siguientes pasos.

Siete de los 11 sectores del S&P subían, liderados por el inmobiliario, con una mejora de 1.3%, tras la publicación de unos datos de vivienda mejores a lo esperado. Al interior del Dow Jones, Home Depot lidera las ganancias, mientras que Boeing (-2.62%) encabeza las bajas.