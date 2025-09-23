Wall Street opera mixto en busca de pistas sobre el futuro de la tasa de la Fed

Los tres principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana del martes. El mercado espera comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que podrían dar pistas sobre el futuro de la tasa de referencia ante las apuestas de otro recorte.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.44% a 46,584.86 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.06% en 6,689.46 unidades, y el Nasdaq Composite tecnológico cae 0.36% a 22,707.30 puntos.

Buscan pistas sobre las tasas

El presidente del banco central asistirá más tarde esta mañana a un almuerzo en la Cámara de Comercio de Greater Providence. Sin indicadores económicos importantes por publicarse hoy, el mercado espera que sus palabras puedan dar pistas sobre el futuro de la política monetaria.

Los participantes descuentan un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en la reunión de finales de octubre con 92% de probabilidad, según Fed Watch, de CME, que sigue los futuros de la tasa de fondeo. Según LSEG, se prevén ajustes por 44 puntos básicos para fines de 2025.

En este mismo sentido, serán importantes los datos del índice de precios del gasto en consumo personal o PCE, por su sigla en inglés, el viernes. El indicador de inflación predilecto de la Fed permitirá escoger entre la contención de los precios o apoyar al debilitado mercado laboral.

Esta mañana se conoció que la actividad empresarial estadounidense desaceleró por segundo mes consecutivo en septiembre, según el Índice de Gerentes de Compras. Pese al aumento de los costos por aranceles, la empresas no subieron sus precios, algo positivo para la inflación.

Valores y sectores

Mientras tanto, en los valores individuales, destaca el repunte de Kenvue (+3.5%), fabricante de Tylenol, después de que analistas señalaron la falta de pruebas científicas que respalden las acusaciones de Donald Trump de que el popular analgésico se relaciona con el autismo.

Por sectores se observan comportamientos dispares, con el de energía (+2.53%) liderando las ganancias. Al interior del Dow Jones, la mayoría de los valores se ubica en terreno positivo. Las acciones de UnitedHealth (+2.56%), 3M (+2.37%) y Caterpillar (+2.05%) sobresalen.