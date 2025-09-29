Wall Street opera mixto en busca de claridad sobre posible cierre de gobierno de EU

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este lunes. Los promedios bursátiles de Nueva York inician con dudas, una semana cargada de datos laborales y mientras esperan por claridad ante la posible paralización del gobierno estadounidense.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 0.06% a 46,220.60 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.30% a 6,663.72 unidades, y el índice Nasdaq Composite tecnológico sube 0.66% al nivel de 22,632.53 unidades.

Esta semana estará marcada por varios reportes laborales en Estados Unidos, en especial el de la nómina no agrícola y tasa de desempleo, el viernes. Los inversionistas buscan señales en la economía de lo que podría hacer la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión.

Tras los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) publicados el viernes, el mercado sigue esperando que el banco central ajuste dos veces más la tasa este año. Según la herramienta FedWatch, en octubre es 89.3% probable un recorte de 25 puntos básicos.

Mientras tanto, el escenario parece complicarse para el mercado ante la elevada posibilidad de la paralización de actividades del gobierno estadounidense, que se haría realidad este martes si el Congreso no consigue la aprobación de una ley de financiación antes de cerrar ese día.