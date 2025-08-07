Wall Street opera mixto; acciones de Apple suben 3% por compromiso de inversión en EU

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este jueves. El mercado modera una apertura positiva liderada por las tecnológicas, en un mercado que sigue atento a los anuncios sobre aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cede 0.65% a 43,904.99 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.16% a 6,335.15 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.43% a 21,259.59 puntos.

Las acciones del gigante Apple suben 3% después de haber ganado ayer 5.09%, después de que el presidente Donald Trump dijo que el fabricante del iPhone invertirá 100,000 millones de dólares más en su país, en un compromiso de 600,000 millones para cuatro años.

El republicano también anunció un gran arancel de alrededor de 100% a las importaciones de semiconductores, pero dijo que no se aplicaría a las empresas que están fabricando en Estados Unidos o se han comprometido a hacerlo. Nvidia sube 1.10%; AMD, 6.12 por ciento.

En la temporada de reportes, la farmacéutica Ely Lilly (-14.68%) superó las expectativas para utilidades e ingresos y elevó su guía anual de resultados, pero sus acciones se desploman tras un informe sobre orforglipron, su tratamiento experimental oral para pérdida de peso.

Datos de LSEG indican que cerca de 80 % de las empresas del S&P 500 que ha informado sus resultados han superado las expectativas en el segundo trimestre, con un crecimiento estimado en las utilidades de 12%, impulsado por inteligencia artificial y los sectores defensivos.

En los indicadores, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo en los siete días que finalizaron el 2 de agosto aumentó en 7,000, hasta alcanzar 226,000. El dato continuó cerca del mínimo del año y superó al previsto por el consenso de 221,000.