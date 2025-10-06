Wall Street opera mixto; las acciones de AMD se disparan tras acuerdo con OpenAI

Los principales índices de Wall Street comenzaron esta semana con desempeños mixtos. Los promedios se mueven dispares, en un mercado que espera noticias sobre el cierre del gobierno estadounidense y que también aguarda información económica clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, pierde -0.28% a 46,627.82 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.34% a 6,738.72 puntos. El Nasdaq Composite avanza 0.66% a 22,930.99.

Los inversionistas esperan que esta semana sí puedan conocer los datos laborales aplazados la semana pasada. Además, esta semana se espera la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed), que podrían dar pistas de sus siguientes pasos.

En cuanto a noticias sobre el cierre parcial del gobierno federal, el presidente Donald Trump anunció ayer los primeros despidos de empleados federales y acusó al bloque demócrata en el Congreso de detener los avances en las negociaciones presupuestarias.

En los valores protagonistas de esta jornada destaca AMD (+28%), cuyas acciones se disparan luego de que llegó a un acuerdo con OpenAI que podría permitir que la empresa de IA de Sam Altman adquiera una participación de 10% en este fabricante de chips.

Por otra parte, las acciones de Tesla (+4%) suben después de que el fabricante de automóviles eléctricos insinuó en X el lanzamiento de un vehículo que podría ser presentado mañana martes. Tesla viene de retrasar el lanzamiento de un Model Y más económico.