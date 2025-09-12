Wall Street opera estable y se encamina a cerrar semana con ganancias

Los principales índices bursátiles de Wall Street cotizaban casi estables en una sesión volátil el viernes, alejándose de los máximos históricos de la rueda anterior, pero en camino de registrar ganancias en una semana de informes económicos que consolidaron las expectativas de recortes de tasas de interés.

El Nasdaq tocó brevemente un récord intradía el viernes.

El jueves, los mercados se vieron impulsados por el repunte de las acciones de Tesla y Micron Technology, mientras que un informe mensual sobre la inflación mantuvo al banco central estadounidense en la senda de recortar las tasas la próxima semana.

Los operadores ya preveían una relajación de 25 puntos básicos de la política monetaria después de que una serie de indicadores recientes mostraron que el mercado laboral estaba peor de lo que se pensaba.

Sin embargo, las sombrías nóminas no agrícolas de agosto hicieron subir las apuestas a un recorte de 50 puntos básicos, que actualmente se sitúan en el 7.5%, según la herramienta FedWatch de CME.

Tras los datos de inflación, los precios del mercado reflejan ahora las expectativas de tres recortes de un cuarto de punto, uno en cada reunión de la Fed que queda este año.

La lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre se situó en 55.4, frente a las estimaciones de 58, según los economistas encuestados por Reuters.

El Promedio Industrial Dow Jones caía 77.06 puntos, o un 0.17%, a 46,030.94 unidades; el S&P 500 ganaba 1.10 puntos, o un 0.02%, a 6,588.57 unidades; y el Nasdaq Composite subía 44.57 puntos, o un 0.20%, a 22,087.64 unidades.

Los descensos de los valores de servicios de comunicación, incluidos Alphabet y Meta Platforms, compensaban las ganancias de las acciones potentes tecnológicas en el S&P 500.

Los valores energéticos del índice de referencia subían, tras un repunte de casi el 2% en los precios del petróleo. Mientras, un descenso en el sector industrial y de consumo discrecional lastraban al Dow Jones.

Sin embargo, los tres índices principales se encaminan a registrar ganancias semanales, ayudados en gran medida por la reactivación del comercio de inteligencia artificial tras las previsiones optimistas del gigante de la computación en nube Oracle el martes.