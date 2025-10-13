Wall Street inicia la semana con fuertes ganancias; Trump suaviza retórica sobre China

Los tres principales índices de Wall Street repuntan con fuerza la mañana de este lunes. Tras una jornada de aversión al riesgo, los inversionistas reaccionan a la moderación de la retórica arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra China.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 1.26% a 46,053.46 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 1.54% a 6,653.28 puntos. El Nasdaq Composite gana 2.05% a 22,658.56 unidades.

Luego de haber amenazado a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles, Trump aclaró el domingo en sus redes sociales que Washington no busca dañar a Pekín, y redujo las preocupaciones por otra escalada comercial entre las dos mayores economías.

Las preocupaciones habían causado fuertes pérdidas, especialmente en las grandes empresas tecnológicas, que son especialmente sensibles a China. Hoy el repunte se da especialmente en ellas, con Tesla (+3.19%) y Nvidia (+2.84%) encabezando estas ganancias.

En los valores individuales, destaca el fabricante de chips Broadcom (+9%), cuyas acciones saltan después de que OpenAI, la creadora de ChatGPT, la escogió para crear sus primeros chips de inteligencia artificial, en su búsqueda por mayor potencia de cálculo.

Las noticias impulsan a los índices, tras un episodio de preocupación y en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, que se extiende por décimo tercer día consecutivo, aplazando un reporte clave de empleo y amenazando la divulgación de datos sobre inflación.

Esta semana los inversionistas esperan los reportes de grandes bancos, comenzando mañana con Goldman Sachs (+3.16%), JPMorgan Chase (+2.24%) y Wells Fargo (+1.98%), y el miércoles con Bank of America (+1.20%) y Morgan Stanley (+2.24%).