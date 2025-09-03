Wall Street cierra en terreno mixto el miércoles

Los principales índices de Wall Street cerraron este miércoles en terreno mixto, debido a que se especula que la Reserva Federal recortará su tasa de interés en su próxima junta y buenos datos de empleo en Estados Unidos.

El Nasdaq Composite tecnológico ganó 1.02% a 21,497.73 puntos y el S&P 500, avanzó 0.51% a 6,448.28 enteros. Por el contrario, el Promedio Industrial Dow Jones, retrocedió marginalmente 0.06% a 45,270.89 unidades y suma tres sesiones con caídas.

Sólo cuatro de los 11 sectores del S&P ganaron: servicios de comunicación (3.77%), tecnologías de la información (0.82%), consumo discrecional (0.43%) y consumo básico (0.02%).

“El ánimo del mercado se vio impulsado por la publicación del informe Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), que reveló que las vacantes en julio cayeron a su nivel más bajo en casi un año”, detallaron analistas de Bx+.

Agregaron que este reporte es el primero de una serie de indicadores del mercado laboral que se darán a conocer esta semana. La Fed seguirá de cerca estos datos mientras evalúa si recortar las tasas por primera vez en el año en su próxima reunión.

En la sesión, se publicaron las vacantes laborales que se ubicaron en julio en 7.181 millones, cayendo en 176,000 respecto al mes anterior y ubicándose en su menor nivel desde septiembre del 2024, cuando la Fed inició su ciclo de recortes con un ajuste de 50 puntos base.

“La caída de julio llevó a que las vacantes se ubicaran por debajo del número de desempleados, algo que no sucedía desde abril del 2021, cuando el empleo seguía recuperándose por la pandemia. Asimismo, el número de renuncias continúa a la baja, dando la señal de que las personas prefieren mantenerse en su trabajo, por miedo a no encontrar otro”, explico Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.