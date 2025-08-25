Wall Street cierra con pérdidas en espera de catalizadores para el mercado

Los tres principales índices de Wall Street cayeron en la primera jornada de esta semana. El impulso que dieron al mercado las apuestas de recorte de tasas se asimiló este lunes, mientras los operadores se preparaban para recibir cifras corporativas e indicadores clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.77% a 45,282.47 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cedió 0.43% a 6,439.32 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cayó 0.22% a 21,449.29.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, animó al mercado el viernes, con un discurso que apuntó hacia un ajuste de tasa de interés en la reunión de septiembre, pero el mercado asimiló el impulso en espera de reportes trimestral e indicadores clave.

El miércoles se espera el reporte trimestral de Nvidia (+1.03%), la mayor compañía por valor de capitalización del mundo y el líder en procesadores para inteligencia artificial. Será el último de los siete magníficos en informar resultados, tras los números mixtos del grupo.

Por otra parte, los inversionistas se alistan para conocer el viernes el dato del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador de inflación predilecto por la Fed, que dará mayor claridad sobre el futuro de la política monetaria en la mayor economía.

Sólo dos de los 11 principales sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias: el de energía y el de servicios de comunicación. Las caídas las lideraron las compañías de consumo básico y cuidado de la salud. En el Dow Jones, Merck (-2.36%) lideró las caídas.