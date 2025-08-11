Wall Street cierra con pérdidas antes de datos clave de la inflación de Estados Unidos

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este lunes. Las cotizaciones bajaron por la cautela de los inversionistas antes de conocer mañana el reporte clave de los precios al consumidor de julio en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cayó 0.45% a 43,975.09 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.25% a 6,373.45 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0.30% a 21,385.40 puntos.

Los inversionistas esperan que los datos de inflación al consumidor ofrezcan señales sobre qué hará la Reserva Federal (Fed) en su reunión de mediados de septiembre. Esto sera aún más importante ante las expectativas de un ajuste de tasas de interés de 25 pb.

El anuncio de una nueva extensión de 90 días a la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos no fue suficiente para impulsar el apetito por el riesgo. Con la temporada de reportes casi terminada, el mercado busca certezas en los indicadores económicos.

Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 terminaron la jornada con pérdidas. Energía y bienes raíces fueron los de peor desempeño, mientras que servicios de comunicación encabezó los avances. En el Dow Jones, Salesforce.com (-3.26%) lideró las caídas.