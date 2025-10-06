Wall Street cierra mixto, con el S&P 500 y el Nasdaq en nuevos máximos

Los principales índices de Wall Street terminaron mixtos la primera sesión de esta semana. El índice referencia retrocedió, pero sus pares avanzaron hasta nuevos máximos apoyados por las noticias sobre acuerdos importantes en los sectores de tecnología y banca.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, perdió 0.14% en 46,694.97 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.36% hasta 6,740.28 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.71% a 22,941.67.

Los inversionistas reaccionaron positivamente al anuncio de un acuerdo entre el fabricante de chips AMD (+23.71%) y la empresa de inteligencia artificial OpenAI, que podría permitir que Sam Altman adquiera una participación de 10% en el fabricante de chips.

Por otra parte, Fifth Third Bancorp anunció la compra de la entidad crediticia Comerica por 10.900 millones de dólares, una operación sujeta al aprobado del regulador pero que puede impulsar la creación del noveno banco más grande de Estados Unidos.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron las negociaciones con ganancias. Las empresas de servicios públicos y consumo discrecional encabezaron las ganancias. El de bienes raíces, seguido por consumo, se colocó a la cabeza en las bajas.