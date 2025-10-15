Wall Street cierra mixto tras reportes trimestrales de grandes bancos

Los principales índices de Wall Street terminaron con cifras mixtas las negociaciones de este miércoles. El Dow Jones retrocedió levemente y sus pares avanzaron, en una jornada marcada por los reportes trimestrales de dos grandes bancos de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.04% a 46,253.31 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.40% a 6,671.06 puntos. El Nasdaq Composite subió 0.66% a 22,670.08.

Dos grandes bancos superaron las expectativas con sus reportes del tercer trimestre. Bank of America (+4.37%) reportó utilidades e ingresos trimestrales por encima de las expectativas, y Morgan Stanley (+4.73%) batió previsiones de su negocio bursátil.

Estas cifras resultaron positivas, como las de otros bancos que presentaron ayer sus informes. Además, los inversionistas siguen atentos a la información sobre el cierre del gobierno federal estadounidense y la tensión comercial de Estados Unidos con China.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias. Destacó el de empresas de bienes raíces (+1.50%), además de el de servicios públicos (+1.30%). Dentro del índice Dow Jones, destacó un retroceso de Honeywell (-2.90%).