Wall Street cierra mixto tras minutas de la Fed; destacan caídas de tecnológicas

Los principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este miércoles. El Dow Jones subió marginalmente y sus pares cayeron, presionados por los fuertes descensos del sector tecnológico, mientras se asimilaban las minutas de la Reserva Federal (Fed).

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.04% hasta 44,938.31 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.24% a 6,395.78 puntos y el Nasdaq Composite tecnológico bajó 0.67% a 21,172.86.

Las tecnológicas de gran capitalización bajaron porque el mercado cuestionó las valoraciones elevadas que han alcanzado con la recuperación del mercado. Los gigantes Apple (-1.98%), Amazon.com (-1.86%), Tesla (-1.65%) y Alphabet (-1.14%) registraron fuertes bajas.

Por otra parte, los inversionistas reaccionaron a más cifras trimestrales de empresas minoristas. Los títulos de Lowe's avanzaron un moderado 0.30% tras superas las expectativas, mientras que las de Target perdieron 6.33% tras decepcionar. Mañana reportará Walmart (+1.27%).

En cuanto a información de política monetaria, las actas de la reunión de la Reserva Federal mostraron que la opinión predominante fue la de mantener la tasa de interés estable, pero dos miembros buscaban un recorte de 25 básicos, apoyando la expectativa para septiembre.

Ahora los inversionistas esperan un discurso del presidente del banco central, Jerome Powell, el viernes en el simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole, Wyoming. Fed Watch, de CME, descuenta 81.9% probable que la Fed recorte su tasa en 25 básicos en septiembre.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias, con las empresas de consumo básico (+0.90%) a la cabeza. Consumo discrecional (-1.18%) lideró las caídas, con presión de Apple, Amazon y Tesla. Travelers (+2.05%) sobresalió dentro del Dow Jones.