Wall Street cierra mixto en medio de apuestas sobre recortes a la tasa de la Fed

Los principales índices de Wall Street tuvieron desempeños mixtos este viernes. Tras un inicio de sesión en positivo, el mercado moderó el desempeño, mientras los inversionistas evaluaban las posibles consecuencias del cierre del gobierno federal de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.51% hasta 46,758.28 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.01% a 6,715.79 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0.28% a 22,780.51.

Pese a que la publicación de los datos de nóminas no agrícolas, prevista para este, día se aplazó por el cierre del gobierno, los inversionistas apostaron por dos recortes de a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), este año. Esto impulsó a las acciones.

Sin embargo, más tarde las ganancias se moderaron, debido a la cautela que genera en los inversionistas la paralización de las actividades del gobierno, que por ahora sólo incluye a las no esenciales, pero que podría ocasionar despidos de empleados federales.

Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron con avances las negociaciones, con servicios públicos y cuidado de la salud liderando las alzas. Al interior del Dow Jones, destacó una fuerte caída en los títulos de Nike (-3.54%) y Amazon (-1.30 por ciento).

En los acumulados semanales, los tres índices cerraron con balances positivos. El Dow Jones subió 1.10%; el índice S&P 500, 1.09%, y el Nasdaq Composite, 1.39%. En lo que va de este año, las referencias avanzan 9.91%, 14.18%, y 17.97%, respectivamente.