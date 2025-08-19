Wall Street cierra mixto; destaca avance de Home Depot tras reporte

Wall Street cerró otra sesión mixta y de pocos cambios este martes. Los inversionistas siguen cautelosos, a la espera de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el cierre de la semana, en el simposio anual de banqueros de Jackson Hole.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.02% a 44,922.27 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cayó 0.59% a 6,411.37 puntos. El Nasdaq Composite cayó 1.46% a 21,314.95 unidades.

En la temporada de reportes trimestrales, destacaron los títulos de la minorista Home Depot (+3.17%), que subieron después de informar resultados ligeramente por debajo de lo previsto, pero manteniendo sus pronósticos del año pese al entorno comercial complejo.

Esta semana destacan en la agenda los resultados de varias minoristas, que suelen estudiarse como un reflejo de la fortaleza del consumo. Por otra parte, el discurso de Powell y las minutas de la reunión de la Fed podrían aclarar el panorama sobre las tasas de interés.

Siete de los sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias. Destacó el avance de las empresas de bienes raíces (+1.80%). En el Dow Jones, Sherwin-Williams (+2.53%) destacó detrás de Home Depot, mientras que Nvidia (-3.50%) encabezó las pérdidas.