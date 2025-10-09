Wall Street cierra una jornada negativa en un mercado que busca catalizadores

Los tres principales índices de Wall Street cayeron este jueves. Los promedios bajaron en otra sesión sin datos económicos y catalizadores por el noveno día del cierre de gobierno de Estados Unidos, en la que los inversionistas aprovecharon para recoger ganancias.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.52% a 46,358.42 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cedió 0.28% a 6,735.11 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.085 a 23,024.62 puntos.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, participó en una conferencia, pero el banquero no ofreció pistas sobre el futuro de la tasa de interés. Los inversionistas esperaban alguna pista que pudiera darle dirección a un mercado con pocos cambios.

El cierre del gobierno estadounidense ha paralizado la publicación de datos claves, entre ellos los de la nómina no agrícola, que estaban previstos para el viernes. Hoy tampoco se divulgó el reporte semanal sobre nuevas solicitudes de subsidios para desempleados.

Las bolsas podrían encontrar, sin embargo, un catalizador en la temporada de resultados del tercer trimestre. Hoy los títulos de la aerolínea Delta (+4.29%) subieron tras la publicación de resultados mejores a lo previsto, al igual que PepsiCo (+4.23 por ciento).

Sólo uno de los diez sectores del S&P 500, el de consumo básico, cerro con ligeras ganancias. Las empresas de materiales (-1.69%), las industriales (-1.48%) y energía (-1.31%) encabezaron las pérdidas. Dentro del Dow Jones, Boeing (-4.14%) fuer la que más bajó.