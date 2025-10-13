Wall Street cierra con fuertes ganancias tras comentarios de Trump sobre China

Los tres principales de Wall Street terminaron con ganancias las negociaciones de este lunes. El mercado reaccionó positivamente a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que redujeron las preocupaciones por una escalada arancelaria contra China.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.29% a 46,067.58 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 1.56% a 6,654.72 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 2.21% hasta 22,694.61 unidades.

Luego de haber amenazado a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles, Trump aclaró el domingo en sus redes sociales que Washington no busca dañar a Pekín, y redujo las preocupaciones sobre otra escalada comercial entre las dos economías más grandes.

Las grandes tecnológicas, especialmente sensibles a la relación de Estados Unidos con China, habían sido las más afectadas por la pérdida del viernes. Este lunes encabezaron los repuntes, con las acciones de Tesla (+5.42%) y Nvidia (+2.82%) encabezando este movimiento.

En los valores individuales, las acciones del fabricante de chips Broadcom (+9.87%) saltaron después de que el creador de ChatGPT, OpenAI, la escogió para crear sus primeros chips de inteligencia artificial, en su búsqueda por alcanzar una mayor potencia de cálculo.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, liderados por el de tecnología, con 2.47%, y consumo discrecional, con 2.29%. Al interior del Dow Jones, destacó Nike (+3.31%), tras retroceder 4% el viernes afectada por los comentarios de Trump.

Esta semana los inversionistas esperan los reportes de grandes bancos, comenzando mañana con Goldman Sachs (+2.93%), JPMorgan Chase (+2.35%) y Wells Fargo (+1.67%), y el miércoles con Bank of America (+0.43%) y Morgan Stanley (+2.15 por ciento).