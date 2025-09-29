Wall Street cierra con avances; inversionistas desestiman posible cierre de gobierno

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este lunes. Las acciones avanzaron en un mercado que espera varios reportes del mercado laboral estadounidense, pesar de la posibilidad de un cierre parcial del gobierno.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.15% hasta 46,316.07 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.26% a 6,661.21 puntos. El Nasdaq ganó 0.48% a 22,591.15 puntos.

Los inversionistas esperan que las cifras laborales que se publicarán esta semana, en especial las de nóminas no agrícolas del viernes, puedan dar más certezas sobre el futuro de la tasa de interés de la Reserva Federal, ante las apuestas de próximos recortes.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch, de CEM Group, que sigue las negociaciones con futuros de la tasa de fondeo federal, los inversionistas esperan un ajuste de 25 puntos base en octubre, con 89.8% de probabilidad, a un rango de 3.75%-4 por ciento.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, liderados por el de empresas tecnológicas, que se beneficiaría de una tasa de interés menor. Al interior del índice Dow Jones, destacaron los títulos del gigante Nvidia (+2.07 por ciento).

El avance del mercado hoy se dio a pesar de que persiste la posibilidad de un cierre de las operaciones del gobierno estadounidense. Ese escenario se concretaría a la medianoche del martes si es que el Congreso no consigue aprobar una ley de financiación.