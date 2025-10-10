Wall Street cae con fuerza por preocupaciones sobre relación entre EU y China

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este viernes y ampliaron sus descensos de la semana. El mercado reaccionó negativamente ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de subir los aranceles a China.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, perdió 1.90% a 45,479.60 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, bajó 2.71% a 6,552.51 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 3.56% a 22,204.43 puntos.

Donald Trump declaró que no había motivos para reunirse en dos semanas en Corea del Sur, con su homólogo chino, Xi Jinping, como estaba previsto. Añadió en una publicación en Truth Social que su gobierno estaba calculando un incremento masivo de aranceles a ese país.

Los comentarios de Trump son una respuesta del presidente a la decisión de China de imponer mayores controles a la exportación de tierras raras críticas. “Dependiendo de lo que China diga sobre la ‘orden’ hostil que acaba de emitir tendré que contrarrestar su acción”, advirtió.

Después del cierre de las operaciones, Trump anunció que Estados Unidos impondrá 100% en arancel adicional a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, en respuesta a lo que describió como la "posición extraordinariamente agresiva de China en materia comercial".

Con esta caída, los índices ampliaron sus descensos en una semana que había sido estable y con pocos movimientos, en medio del cierre del gobierno estadounidense. El Dow Jones cayó 2.73% en el acumulado semanal; el S&P 500 cedió 2.43% y el Nasdaq, 2.53 por ciento.