Wall Street bate máximos por segundo día al hilo

Los índices estadounidenses refrescaron sus máximos históricos por segundo día consecutivo el viernes, mientras que Estados Unidos y China avanzaban en sus conversaciones comerciales.

En Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.37% a 46,315.27 unidades, el S&P 500 ganó 0.49% a 6,664.36 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 0.72% y cerró en 22,631.48 enteros.

Con ello, el Dow Jones sumó tres jornadas consecutivas al alza, en tanto que el Nasdaq y el S&P 500 hilaron su segunda sesión positiva.

En los últimos cinco días, el S&P 500 ganó 1.22% y el Nasdaq subió 2.21%, siendo para ambos su tercera semana al alza. En tanto el Dow Jones avanzó 1.05% en la semana. La renta variable estadounidense se vio impulsada en la semana después de que la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia.

Aunque la medida era ampliamente esperada, las acciones experimentaron una sesión volátil tras la decisión, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, en su conferencia de prensa, la calificó como "recorte de gestión de riesgos".

El mercado también centró su atención en la conversación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping. Trump publicó en su red Truth Social: "Avanzamos en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo de TikTok".

Caen por tercer día

En tanto, el mercado de valores mexicano cayó por tercera jornada al hilo, en una sesión con escaza información económica de relevancia y con los índices estadounidense en niveles históricos.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.20% a 61,200.27 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.11% a 1,227.65 enteros.

En los últimos cinco días, el índice de la BMV cayó 0.97% y el de BIVA perdió 0.66%, por lo que ambos frenaron dos semanas de ganancias al hilo.

En las últimas jornadas, los inversionistas han tomado algunas ganancias para dirigirlas a los mercados con mayor ponderación en acciones del sector tecnológico, en un momento en que las expectativas apuntan a tasas de interés más bajas.

"Los mercados recibieron positivamente este giro, ya que la relajación monetaria favorece tanto la actividad crediticia como la valuación de activos financieros", escribió Antonio Di Giacomo, analista de Mercados Financieros para Latinoamérica en XS.com, en un reporte. "La expectativa de una política más expansiva ayuda a sostener la confianza pese a las persistentes presiones inflacionarias en algunos sectores".