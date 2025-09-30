Wall Street avanza pese a un posible cierre de gobierno de EU; registra ganancia mensual

Los tres principales índices de Wall Street avanzaron en las negociaciones de este martes. Los inversionistas desestimaron la posibilidad del cierre parcial del gobierno estadounidense, a falta de un acuerdo presupuestal entre los demócratas y republicanos en el Congreso.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.18% a 46,397.89 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanzó 0.41% a 6,688.46 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 0.30% a 22,660.01.

Economía a oscuras

La financiación del gobierno estadounidense expirará a la medianoche este martes, llevando a una paralización parcial de sus actividades, a menos que los republicanos y los demócratas del Congreso consigan llegar a un acuerdo de gasto temporal en lo que resta del día.

"Los mercados se mantienen cautelosos por la posibilidad de un cierre del gobierno a partir de la medianoche. El cierre implica suspensión temporal de operaciones y servicios no esenciales de agencias gubernamentales", destacaron los analistas de la firma Copkapital.

Los inversionistas esperan conocer esta semana varios reportes laborales, en especial los datos de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, el viernes. Esas cifras son claves para la política monetaria, pero podrían no publicarse si se concreta el cierre del gobierno.

"La Oficina de Estadísticas Laborales, organismo responsable de medir datos como inflación, nonfarm payrolls y el índice PCE, suspendería por completo sus operaciones si se produce este shutdown", dijo Wilfredo Rodriguez, director de operaciones en Excent Capital.

Indicadores y sectores

Un informe mostró que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron marginalmente el mes pasado, mientras que las contrataciones y despidos disminuyeron. Otro dato mostró que la confianza del consumidor en el país descendió más de lo previsto en septiembre.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas, con las compañías de cuidado de la salud (+2.45%) liderando las ganancias y energía (-1.07%) liderando las bajas. Dentro del Dow Jones, Merck&Co (+6.80%) y Amgen (+3%) lideraron las alzas.

Ganancia mensual

Los tres índices principales de Wall Street registraron ganancias acumuladas en septiembre. El Dow Jones terminó con un aumento de 1.87%; el S&P 500 avanzo 3.53%, y el Nasdaq, 5.61%, mientras que en el año las ganancias son de 9.06%, 13.72% y 17.34 por ciento.