Wall Street avanza a pesar del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este miércoles. Los promedios avanzaron levemente a pesar del cierre parcial del gobierno federal estadounidense por la falta de un acuerdo legislativo sobre presupuesto.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.09% a 46,441.10 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.34% a 6,711.20 unidades, y el Nasdaq Composite ganó 0.42% a 22,755.16.

Desde el primer minuto de este miércoles se dio el cierre de las actividades no esenciales del gobierno estadounidense, debido a la falta de acuerdos entre demócratas y republicanos del Congreso sobre el plan gasto gubernamental para su nuevo año fiscal.

Pese a que el cierre parcial afecta de momento a servicios no esenciales, podría comprometer otras funciones si se extiende el bloqueo legislativo. Entre estas actividades destacan las de las oficinas de estadísticas que divulgan información clave para el mercado.

El viernes está prevista la publicación del reporte mensual de nómina no agrícola, que es fundamental para las deliberaciones sobre la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), debido a su doble mandato de una inflación controlad y pleno empleo.

La procesadora de nóminas ADP dio a conocer su dato de empleo privado en Estados Unidos, que disminuyó en 32,000 puestos de trabajo en septiembre. Los economistas encuestados por Dow Jones habían proyectado un alza de 45,000 posiciones laborales.

Por sectores se observaron comportamientos mixtos, con ganancias para seis de los 11 y con cuidado de la salud (+301%) encabezando los avances. Al interior del índice Dow Jones, las acciones de Nike avanzaron 6.48% tras un positivo reporte trimestral.