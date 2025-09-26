Wall Street avanza en la jornada, pero termina la semana con pérdidas acumuladas

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. Los promedios subieron en una jornada marcada por cifras de inflación en Estados Unidos que mantuvieron las expectativas de más recortes a la tasa de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.65% hasta 46,247.29 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 0.59% a 6,643.70 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.44% a 22,484.07.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por su sigla en inglés), indicador de inflación favorito de la Fed, aumentó 0.3% en agosto, en línea con lo esperado, y 2.7% anual. Las cifras mantienen la apuesta por dos recortes más a la tasa en este año.

En el ámbito comercial, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer nuevos y relevantes aranceles a las importaciones, con tarifas de 100% sobre medicamentos de marca, además de 25% sobre camiones pesados, que empiezan la próxima semana.

Sólo el sector de consumo básico bajó entre los 11 principales del S&P 500. Los avances los lideraron las acciones de consumo discrecional y los servicios públicos. Dentro del Dow Jones sobresalieron los títulos del fabricante de aviones Boeing (+3.62 por ciento).

En el acumulado semanal, los tres índices de Wall Street registraron pérdidas acumuladas. El Dow Jones se movió 0.15% a la baja, mientras que el S&P 500 perdió 0.31% y el Nasdaq, 0.65%. En el año, los índices ganan 8.70%, 12.96% y 16.43%, respectivamente.