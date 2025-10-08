Wall Street avanza en espera de minutas de la Fed; destaca acción de Nvidia

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este miércoles. Tras abrir con dudas y desempeños mixtos a la espera de la minuta de la Reserva Federal, las referencias suben impulsadas por Nvidia y un positivo anuncio de su CEO, Jensen Huang.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.27% a 46,729.44 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.45% a 6,744.98 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.67% a 22,940.03.

Al cumplirse el octavo día del cierre de gobierno estadounidense, los inversionistas esperan la minuta de la más reciente reunión de la Reserva Federal. Esperan que los detalles puedan dar claridad a un mercado "a ciegas", por el aplazamiento del reporte de nóminas.

Mientras tanto, las acciones de Nvidia (+1.56%) suben con fuerza después de que el CEO y fundador de la compañía, Jensen Huang, anunciara a la cadena CNBC que la demanda de chips de inteligencia artificial de la empresa se elevó en los últimos seis meses.

Durante la jornada se esperan las intervenciones de Lorie Logan, la presidenta de la Fed de Dallas, Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, Michael Barr, gobernador de la Fed, y Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineápolis.