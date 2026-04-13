Wall Street avanza tras comentarios de Trump sobre Irán

Los tres principales índices de Wall Street registraron ganancias en la primera sesión de esta semana. Los inversionistas se mostraron esperanzados por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a pesar del fracaso en sus primeras negociaciones el fin de semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.63% a 48,218.25 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.02% a 6,886.24 unidades. El Nasdaq Composite ganó 1.23% con 23,183.74.

Luego de un comienzo de jornada mixto, las referencias subieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero que él no aceptará ninguno que permita a Teherán disponer de armas nucleares.

Trump había dicho antes que el ejército estadounidense comenzó un bloqueo a los barcos que salían de los puertos iraníes, mientras que Irán respondió que haría lo propio a los puertos de las naciones vecinas del golfo Pérsico que son aliadas de Estados Unidos.

"Hoy veo el famoso TACO trade en su máxima expresión. El mercado está operando bajo una prima de guerra que se desvanece ante cualquier señal de diplomacia o simple comentario de Trump", dijo Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la caída de los valores de consumo básico (-1.43%), seguidas por las empresas de cuidado de la salud (-1.33%). Tecnologías de la información (+0.77%) lideró las alzas.

Al interior del índice Dow Jones, la mayoría de los valores subieron, con Salesforce (+4.76%), liderando las ganancias, mientras que Goldman Sachs (-1.89%) encabezó las caídas, después de que la empresa publicara sus resultados del primer trimestre fiscal.