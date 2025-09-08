Vista Energy cae 8% en la BMV a inicio de semana

Vista Energy, la productora petrolera privada mexicana con operaciones en Argentina, lidera las caídas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en las operaciones de media mañana de este lunes.

Los títulos de Vista Energy pierden 8.1% a 65 pesos, su mayor caída intradía desde el 10 de abril de este año, cuando perdió 11.03 por ciento.

Con esta baja, la emisora opera en su nivel más débil desde el 11 de marzo de 2024, cuando finalizó la jornada en 62 pesos por título.

La caída de las acciones ocurre un día después de la derrota del partido La Libertad Avanza (LLA) de Argentina, del presidente Javier Milei, en las elecciones de Buenos Aires frente al peronismo.

De hecho, el índice de la Bolsa de Buenos Aires, el Merval, cae cerca de 12% este lunes, por la misma razón. Cotiza en 1,757.291.358 puntos, una baja de 12.03 por ciento.

Entre las principales caídas, destacan BBVA Argentina (-19%), Banco Macro (-19.41%) y Grupo Supervielle (-22%).

El peso argentino, por su parte, se deprecia 4.2% a 1,422.95 unidades por dólar.