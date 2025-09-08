Bolsa mexicana avanza levemente; acciones de Peñoles lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México suben ligeramente la mañana de este lunes. Los índices accionarios locales se muestran prácticamente estables, sin datos económicos relevantes y tras una semana de referencias clave que los impulsó hacia nuevos máximos históricos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.10% a 60,539.91 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.04% hasta 1,211.91 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de la minera Industrias Peñoles, con 2.72% más a 740.68 pesos, seguidas por las de Orbia, con 1.40% a 15.25 pesos, y la operadora de franquicias Alsea, con 1.24% a 56.19.

Las cifras laborales en Estados Unidos publicadas la semana impulsaron las apuestas sobre un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre. El mercado busca pistas sobre qué hará el banco central con el precio del dinero en sus siguientes reuniones.

En el aspecto local, por la tarde la Secretaría de Hacienda presentará ante el Congreso el Paquete Económico 2026, que contiene la iniciativa de ley de ingresos, la propuesta de ley de egresos y los llamados Criterios Generales de Política Económica.