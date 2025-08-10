Trade Desk se desploma casi 40% en Wall Street

Las acciones de Trade Desk, la firma tecnológica de publicidad en la nube cerraron con una pérdida de 38.61% a 54.23 dólares cada una el viernes, en lo que fue su peor caída diaria registrada, después de que el CEO Jeff Green advirtiera que la incertidumbre en torno a los aranceles sigue presionando a algunos de los mayores anunciantes del mundo.

Dicho desplome de sus papeles borró en un día cerca de 16,000 millones de dólares del valor de mercado de la compañía.

Las cambiantes políticas comerciales han generado preocupación sobre una posible debilidad en el gasto publicitario, ya que las empresas están postergando el lanzamiento de nuevas campañas, especialmente en los sectores directamente afectados por los aranceles.

Trade Desk, especializada en ayudar a anunciantes a comprar y optimizar campañas digitales, ha enfocado su negocio en grandes anunciantes globales. Este enfoque ha hecho que la compañía sea más vulnerable a las presiones económicas generales, en contraste con sus competidores que dependen más de pequeñas y medianas empresas, señaló Green.

“En un hecho inusual, TTD desaceleró y creció más lento que el 22% de Meta, que marcó una aceleración, lo que genera preocupación de que los jardines cerrados están creciendo más rápido que Internet abierto”, explicó Barton Crockett, analista de Rosenblatt Securities.

“TTD también está significativamente expuesto a grandes marcas, que enfrentan presiones por los aranceles”, agregó.

La compañía espera que los ingresos del trimestre actual sean de al menos 717 millones de dólares, en línea con las expectativas de los analistas.

Al menos 11 analistas recortaron sus precios objetivo para la acción tras los resultados, situando la mediana en 84 dólares.

“A medida que Trade Desk avanza en la firma de planes conjuntos de negocio con más marcas, creemos que la palanca natural para las agencias es intentar internalizar cada vez más la compra principal de medios”, señalaron analistas de MoffettNathanson.

Trade Desk también anunció la semana pasada el nombramiento de Alex Kayyal como su nuevo director financiero, el cual será efectivo a partir del 21 de agosto, en sustitución de Laura Schenkein.