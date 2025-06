Tasas de bonos descienden por segundo día tras decisión de la Fed

Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

No obstante, el retorno de los bonos del Tesoro redujo su caída el miércoles, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmara que se espera que la inflación en los precios de los bienes se acelere a medida que el impacto de los aranceles de Donald Trump se extiende a los consumidores.

Powell también advirtió que no se debe confiar demasiado en las previsiones de tasas de interés del banco central, que podrían cambiar en función de los próximos datos, especialmente en lo que respecta a la inflación.

"No parecen tener prisa alguna en considerar recortar las tasas ni en tomar ninguna medida concertada", dijo Andrew Wells, director de Inversiones de SanJac Alpha.

Los comentarios de Powell se produjeron después de que la Fed mantuviera las tasas sin cambios, como se esperaba ampliamente. Los responsables monetarios también mantuvieron las expectativas de dos recortes este año, pero una minoría creciente no espera ninguna rebaja.

El rendimiento a 10 años bajó 0.4 puntos básicos, al 4.387%, y el del bono a 2 años, sensible a las tasas de interés, cayó 1.5 puntos básicos, al 3.935 por ciento.

La curva de rendimiento entre los bonos a dos y a 10 años se alzó alrededor de dos puntos básicos, a 45 puntos básicos.

Sigue la preocupación

La preocupación de que Estados Unidos se una a la guerra de Israel contra Irán ha impulsado la demanda de deuda del gobierno estadounidense, considerada un refugio seguro, y contribuyó de manera importante a la caída de los rendimientos el miércoles.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, rechazó el miércoles la exigencia de rendición incondicional de Trump, y el presidente estadounidense afirmó que se le había agotado la paciencia, aunque no dio ninguna pista sobre su próximo paso.

Powell, hizo un llamamiento para que el Gobierno no recorte de forma demasiado agresiva sus esfuerzos para recopilar datos sobre la economía, porque la información que recoge beneficia mucho a toda la nación.

"Con los datos que obtenemos ahora podemos hacer nuestro trabajo. No me preocupa que no podamos hacer nuestro trabajo", dijo Powell en una rueda de prensa tras la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del banco central, encargado de fijar las tasas.