Tasa de Cete a 28 días baja a su nivel mínimo de tres años

Los inversionistas de bonos esperan que Banco de México continúe con su ciclo de recortes a la tasa de interés, por lo que demandaron menos intereses en los Certificados de la Tesorería, de acuerdo con los resultados de la subasta semanal de valores del gobierno.

La tasa del Cete a 28 días disminuyó de 7.5 a 7.38%, con lo que se ubicó en su menor nivel desde junio de 2022. Este instrumento tuvo una demanda de casi cinco veces el monto colocado de 7,000 millones de pesos.

Analistas encuestados por Citi esperan que Banxico recorte otros 25 puntos base a la tasa de referencia en la reunión de agosto llegando a 7.50% y manteniéndose en ese nivel al cierre del tercer trimestre de este año.

El banco central también subastó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.69%, es decir, 0.11% menos que la emisión previa. La demanda alcanzó 4.84 veces el monto colocado, un aumento respecto a la emisión anterior.

En cuanto a los Cetes a 175 días, el gobierno colocó 14,200 millones de pesos a una tasa de 7.78%, una reducción de 0.16 puntos porcentuales. La demanda fue 2.84 veces el monto subastado, superior a la última subasta.

Adicionalmente, el gobierno colocó 16,500 millones de pesos en MBonos a 5 años, con vencimiento en febrero de 2030, a una tasa de 8.49%, una disminución de 0.24% frente a la última emisión. La demanda de este instrumento fue de 2.20 veces el monto colocado.

También se subastaron Udibonos a 20 años, colocándose 6,827.34 millones de pesos con vencimiento en noviembre de 2043, a una tasa de 4.89%, bajando 0.13% frente a la emisión anterior, con una demanda de 2.06 veces el monto subastado.

Finalmente, el gobierno colocó 11,300 millones de pesos en Bondes F. Del total, 5,500 millones se vendieron a 350 días.