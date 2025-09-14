Soya y maíz suben tras informe del USDA

Los futuros de la soya y el maíz de Chicago subieron el viernes después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos presentara un informe mensual de cosechas bajista, pero poco sorprendente.

Los agricultores de Estados Unidos cosecharán la mayor cantidad de acres de maíz desde 1933 y producirán más grano de lo que se esperaba, a pesar de que el rendimiento de los cultivos no cumplirá con las previsiones anteriores, dijo el USDA el viernes.

La agencia aumentó aún más su estimación de cuántos acres se cosecharán en un informe mensual sobre la oferta y la demanda, después de sorprender a los comerciantes de granos con un gran aumento de acres en agosto.

El contrato de soya más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subió 14.25 centavos a 10.4775 dólares por bushel. El maíz CBOT subió 7.25 centavos a 4.27 dólares el bushel, mientras que el trigo CBOT bajó 0.5 centavos a 5.21 dólares el bushel, ya que la abundante oferta mundial ha frenado los precios del trigo.

El USDA elevó su estimación de producción de maíz estadounidense para 2025 a la cifra récord de 16,814 millones de bushels, frente a los 16,742 millones del mes anterior. Para la soya, el USDA proyectó el rendimiento en 2025 en 53.5 bushels por acre, debajo de los 53.6 bpa del mes anterior.

Los altos niveles de enfermedades fúngicas en los campos de maíz del Medio Oeste de Estados Unidos amenazan con reducir los rendimientos, dijeron los productores y expertos en cultivos. La escasez de la demanda china, debido a una guerra con Washington, se cierne sobre el mercado de la soya, con los agricultores estadounidenses perdiendo ventas al gigante asiático.