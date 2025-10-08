S&P 500 y Nasdaq terminan al alza por tecnológicas

Las acciones tecnológicas impulsaron a las bolsas estadounidenses a un cierre al alza el miércoles, ya que los inversionistas, a falta de datos por el cierre del Gobierno, se fijaron en las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en busca de pistas sobre las perspectivas de recortes de las tasas de interés.

El Nasdaq Composite subió 1.12% a 23,043.38 puntos, tras alcanzar un nuevo máximo histórico de 23,045.14 a principios de la sesión.

El S&P 500 avanzó 0.58% a 6,753.72 enteros, tras alcanzar un nuevo máximo intradía de 6,755.64. El Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo sin cambios en las 46,601.87 unidades, lejos de los máximos de la sesión.

El Nasdaq se situó a la cabeza impulsado por las empresas de megacapitalización relacionadas con la inteligencia artificial, que han liderado las ganancias del mercado en lo que va de año. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos al cierre.

Los valores de chips fueron claramente superiores, mientras que la energía, los bienes de consumo básico y los constructores de viviendas fueron los más rezagados.

Esto sucedió luego de un informe de la Asociación de Banqueros Hipotecarios que mostró que la demanda de préstamos hipotecarios cayó un 4.7% la semana pasada a pesar de la relajación de las tasas de interés en la Unión Americana.

En medio de la continua euforia en torno a la Inteligencia Artificial, la creciente incertidumbre geopolítica y en Estados Unidos ha impulsado los precios del oro por sobre el umbral de los 4,000 dólares por onza, ya que los inversionistas acuden en masa al metal refugio como cobertura frente a los crecientes riesgos.

El cierre del Gobierno estadounidense entró en su octavo día, y el estancamiento del Congreso pareció sugerir que los participantes del mercado carecerán de indicadores económicos oficiales en el futuro inmediato, dejando a los mercados con poco en qué basarse hasta que la temporada de ganancias del tercer trimestre comience la próxima semana.

El reciente acuerdo de Advanced Micro Devices (AMD) con OpenAI, respaldado por Microsoft, es una importante validación de la hoja de ruta del fabricante de chips que probablemente podría atraer a más clientes, según una nota de investigación del banco de inversión UBS.

Loop Capital elevó el precio objetivo de AMD de 195 a 240 dólares la acción, manteniendo su recomendación de compra. Las acciones del fabricante de chips subieron un 11%, superando las ganancias del S&P 500 y el Nasdaq.