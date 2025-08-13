S&P 500 y Nasdaq baten máximos por segundo día

El mercado de valores estadounidense cerró con ganancias por segundo día al hilo, mientras que los inversionistas asimilaron que en el futuro cercano habrá medidas monetarias menos restrictivas.

El índice industrial Dow Jones subió 1.04% a 44,922.27 unidades, el S&P 500 ganó 0.32% a 6,466.58 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite avanzó 0.14% hacia 21,713.14 enteros. El S&P 500 y del Nasdaq batieron nuevos máximos históricos.

Aunque el Dow Jones se coloca 0.2% por debajo de su mayor nivel alcanzado el 4 de diciembre de 2024.

Las ganancias del mercado se han sostenido tras un informe de inflación más moderado de lo esperado que dio a los actores del mercado la esperanza de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Ahora los operadores estiman una probabilidad de 99% de una rebaja del referente en la reunión de septiembre, de acuerdo con datos de la herramienta FedWatch de CME.

Pero el mercado reflejó debilidad en algunos valores tecnológicos tras las fuertes ganancias del día anterior.

Las señales de que los aranceles de Estados Unidos a las importaciones no se han filtrado totalmente en los precios al consumidor supusieron un alivio para los inversionistas esta semana, que buscan información sobre el impacto de la incertidumbre comercial en la economía.

Algunos grandes valores tecnológicos, como NVIDIA, Alphabet y Microsoft bajaron mientras los inversionistas buscan nuevos motores de crecimiento.

"Las valoraciones son elevadas; sin embargo, creo que, en última instancia, la clave será la obtención de beneficios, y eso es lo que estamos viendo", afirmó Katherine Bordlemay, codirectora de Gestión de Carteras de Clientes de Renta Variable Fundamental de Goldman Sachs Asset Management.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió que la Reserva Federal reduzca su tasa de fondos federales en al menos 1.5 puntos porcentuales.

Primera baja semanal

El mercado de valores mexicano cayó por primera vez en tres sesiones, a pesar de que a nivel global predominó el ánimo por medidas monetarias más laxas en Estados Unidos.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, bajó 0.34% a 58,477.57 puntos, y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores cayó 0.27% a 1,173.73 enteros.

En dichos niveles, el referente de la BMV está 0.4% de su mayor nivel en la historia, los 58,735.86 puntos, alcanzados el 28 de mayo.

Los inversionistas tomaron algunas ganancias para irse al mercado accionario estadounidense ante elevadas expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en la reunión de septiembre, tras datos de inflación que no fueron tan altos en julio y la debilidad del mercado laboral.