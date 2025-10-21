Reporte de Grupo BMV en línea

Durante el tercer trimestre de 2025, Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa) reportó ingresos por 1,102 millones de pesos, un incremento de 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con un reporte de Monex Casa de Bolsa, los resultados estuvieron en línea con las expectativas en los apartados de ingresos y EBITDA.

Este crecimiento es atribuido a mayores ventas derivadas de servicios de información y al aumento en la custodia de valores locales y globales.

Bolsa destacó en su reporte que el entorno macroeconómico impactó sus resultados financieros, reflejando el efecto combinado de las condiciones macroeconómicas y las del mercado.

Los gastos operativos aumentaron 8%, impulsados por mayores costos relacionados con el gasto de personal y la inversión en tecnología, relacionada con actualizaciones a los sistemas de la BMV y al fortalecimiento de la arquitectura y gestión de procesos.

El flujo operativo (EBITDA ) se ubicó en 623 millones de pesos, con un margen operativo del 57 por ciento. Entre enero y septiembre, la empresa registró un crecimiento en Ingresos y EBITDA de 10 y 11%, respectivamente, con avances en todos sus segmentos.

La utilidad neta alcanzó los 393 millones de pesos, una baja de 4% en comparación con el tercer trimestre de 2024, afectada por la disminución en tasas de interés y la apreciación del peso.