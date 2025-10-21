Lectura 2:00 min
Reporte de Grupo BMV en línea
La Bolsa destacó en su reporte que el entorno económico impactó sus resultados financieros en el tercer trimestre del año.
Durante el tercer trimestre de 2025, Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa) reportó ingresos por 1,102 millones de pesos, un incremento de 4% respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con un reporte de Monex Casa de Bolsa, los resultados estuvieron en línea con las expectativas en los apartados de ingresos y EBITDA.
Este crecimiento es atribuido a mayores ventas derivadas de servicios de información y al aumento en la custodia de valores locales y globales.
Bolsa destacó en su reporte que el entorno macroeconómico impactó sus resultados financieros, reflejando el efecto combinado de las condiciones macroeconómicas y las del mercado.
Los gastos operativos aumentaron 8%, impulsados por mayores costos relacionados con el gasto de personal y la inversión en tecnología, relacionada con actualizaciones a los sistemas de la BMV y al fortalecimiento de la arquitectura y gestión de procesos.
El flujo operativo (EBITDA ) se ubicó en 623 millones de pesos, con un margen operativo del 57 por ciento. Entre enero y septiembre, la empresa registró un crecimiento en Ingresos y EBITDA de 10 y 11%, respectivamente, con avances en todos sus segmentos.
La utilidad neta alcanzó los 393 millones de pesos, una baja de 4% en comparación con el tercer trimestre de 2024, afectada por la disminución en tasas de interés y la apreciación del peso.