Rendimiento de bonos de EU bajan desde máximos

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos retrocedieron desde máximos de varios meses, luego de que el presidente Donald Trump anunció la suspensión de los ataques contra la infraestructura energética iraní tras conversaciones durante el fin de semana entre Washington y Teherán.

El retorno de las notas referenciales a 10 años cayó a 4.305% antes de repuntar al 4.322 por ciento. Antes tocó un máximo de ocho meses de 4.445% y finalmente se ubicó en 4.33 por ciento.

El rendimiento de los papeles a 2 años declinó a 3.792% antes de volver a subir hasta 3.813 por ciento. Más temprano alcanzó su cota más elevada desde julio, a 4.016%, para cotizar por la tarde en 4.824 por ciento.

Trump afirmó en un mensaje en su plataforma Truth Social que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones “muy buenas y productivas” durante los últimos dos días sobre una “resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente”.

Más tarde añadió en la publicación que ordenó una pausa de cinco días en todos los ataques contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán respondió que “no había diálogo” entre Teherán y Washington.

Los rendimientos habían subido gradualmente durante la sesión nocturna antes del anuncio de Donald Trump.

Una parte muy seguida de la curva, que mide la diferencia entre el retorno de los bonos a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 49.5 puntos base.

“La cuestión es si todo este reajuste de precios está justificado”, dijo en un informe Antonio Gabriel, de BofA Securities.

“Es posible que no se hayan valorado lo suficiente los escenarios más disruptivos para el crecimiento mundial, y que prevalezcan las preocupaciones sobre el crecimiento, lo que inclinaría a algunos bancos centrales a ignorar el impacto", agregó.