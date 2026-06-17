Precios del petróleo continúan a la baja tras firma del acuerdo entre EU e Irán

Los precios del petróleo continuaban a la baja este jueves tras la firma del protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque las bolsas asiáticas operaron mixtas.

Hacia las 02:45 GMT, el precio del crudo West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, caía 1.7% a 75.47 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referente mundial, se replegaba 1.4% a 78.42 dólares en el comercio asiático.

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán firmaron el miércoles a distancia el protocolo de acuerdo que prevé el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo de Washington de los puertos iraníes y la reapertura del estrecho de Ormuz.

En tanto, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio subía 1.7% al tiempo que también se registraron subidas en los mercados de Seúl, Singapur, Taipéi y Manila.

Por el contrario, las bolsas de Shanghái, Sídney, Yakarta, Wellington y Hong Kong operaban en números rojos.