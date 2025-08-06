Precios del petróleo caen a mínimos de 8 semanas

Los precios del petróleo cayeron el miércoles hasta un piso de ocho semanas, después de que comentarios de Donald Trump sobre los avances en las conversaciones con Moscú crearan incertidumbre sobre si Estados Unidos impondría nuevas sanciones a Rusia.

Los futuros del Brent cayeron 75 centavos, o 1.1%, a 66.89 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos bajaron 81 centavos, o 1.2%, a 64.35 dólares.

Esos movimientos marcaron un quinto día consecutivo de pérdidas para ambos referenciales, con el Brent cerrando en su nivel más bajo desde el 10 de junio y el WTI en un mínimo desde el 5 de junio.

La mezcla mexicana de exportación perdió 62 centavos o 0.99% a 62.20 dólares el barril.

Trump dijo que su enviado especial Steve Witkoff hizo "grandes progresos" en su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, mientras Washington continuaba sus preparativos para imponer sanciones secundarias el viernes.

Trump ha amenazado con imponer sanciones adicionales a Moscú si no se toman medidas para poner fin a la guerra en Ucrania. "Todo el mundo está de acuerdo en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para ello en los próximos días y semanas", dijo.

Rusia es el segundo productor de crudo después de Estados Unidos, por lo que cualquier acuerdo que reduzca las sanciones facilitaría a Moscú exportar más.

Más temprano los precios subieron después de que Trump emitió un decreto imponiendo un arancel adicional del 25% a la India.