Peso mexicano avanza contra el dólar por cuarta jornada consecutiva; perfila cierre semanal positivo

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local gana terreno por cuarta sesión consecutiva mientras los operadores continúan asimilando la decisión del Banco de México de moderar la magnitud de sus recortes a la tasa de referencia.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5516 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.6368 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda un avance de 8.52 centavos, equivalentes a 0.46 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.6373 unidades y un nivel mínimo de 18.5465. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, subía 0.13% a 98.22 puntos.

Los operadores siguen asimilando datos locales de inflación debajo de lo previsto publicados ayer y la decisión del Banxico de recortar su tasa de interés en 25 puntos base luego de cuatro recortes de 50 pb. El peso perfila en la semana un avance de más de 1.60 por ciento.

"Consideramos que la recuperación del tipo de cambio prevalezca", anticipó Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. Los analistas ubicaron el nivel de soporte más cercana para la cotización en la línea de 18.50 unidades por dólar y sugirieron mantener posiciones.

Los participantes también digerían la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al jefe del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para el puesto de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, por el resto de su mandato.