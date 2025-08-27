Peso mexicano pierde terreno por avance global del dólar

El peso mexicano se deprecia contra el dólar la mañana de este miércoles. La divisa local cede terreno ante un fortalecimiento del billete verde, a la espera de datos de inflación clave estadounidenses que podrían dar pistas sobre el futuro de las tasas de interés.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.7742 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.6663 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 10.79 centavos o de 0.58 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.7038 unidades y un nivel mínimo de 18.6168. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, subía 0.31% a 98.54 puntos.

El viernes en Estados Unidos se divulgarán los datos de precios de gasto en consumo personal, muy seguidos por la Reserva Federal (Fed). Por otra parte, mañana se conocerá el dato del Producto Interno Bruto de ese país, que dirá si su economía pierde fuerza.

Además, varios analistas coincidieron en que en el ánimo de los participantes todavía pesa la preocupación sobre la independencia de la Fed, después de un intento que hizo el presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora del banco central, Lisa Cook.

"Esperamos que la presión de alza continúe, la superación del promedio móvil de 50 días en 18.75 fortalecerá la depreciación. El nivel próximo que enfrentará está ubicado en 18.85. El soporte se localiza en 18.60", explicó Banorte en un texto de análisis técnico.