Peso mexicano inicia la semana con ligero avance ante debilitamiento del dólar

El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar la mañana de este lunes. La divisa local recupera un poco de terreno después de tres jornadas consecutivas con pérdidas, ante el debilitamiento del dólar y a la espera de la decisión del Banco de México, el jueves.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3717 unidades por dólar. Frente al cierre oficial del viernes de 18.3878 unidades, con el registro del Banco de México (Banxico), eso significa para el peso una mejora de 1.61 centavos, equivalentes a 0.09 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 18.4320 unidades y un nivel mínimo de 18.3409. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, pierde 0.15% en 97.49 unidades.

El peso se aprecia tras una racha de tres jornadas consecutivas con pérdidas. Esto sucede en momentos en que el dólar cede terreno en el mercado mientras los operadores aguardan por comentarios de funcionarios de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas.

"No se esperan datos económicos de impacto en México, aunque los mercados esperan más comentarios de miembros del FOMC en Estados Unidos, que podrían reforzar la narrativa del un ciclo de recortes", dijo Felipe Mendoza, Analista de mercados financieros ATFX.

En el aspecto local, la semana estará marcada por el anuncio de tasas de interés del Banxico. Los operadores descuentan ampliamente un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en medio de un débil desempeño de la economía y una inflación más controlada.

"Con este panorama, el peso mexicano enfrenta una sesión de consolidación. El rango técnico inmediato se ubica entre 18.30 y 18.45, con soporte en la zona baja si el dólar global cae tras los discursos del FOMC, y resistencia en la parte alta", añadió Felipe Mendoza.