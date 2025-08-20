Peso mexicano avanza contra el dólar en espera de minutas de la Fed

El peso mexicano se aprecia contra el dólar la mañana de este miércoles. La moneda local recupera terreno, tras dos jornadas consecutivas con pérdidas, ante un debilitamiento de billete verde a la espera de la publicación de las minutas de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.7764 unidades por dólar. Comparado con un cierre oficial de 18.8176 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 4.12 centavos, equivalentes a 0.22 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.8460 unidades y un nivel mínimo de 18.7407. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide a dólar con una canasta de seis monedas de referencia, desciende 0.12% a 98.16 puntos.

Esperan minutas

Los inversionistas recibirán las minutas de la Fed en un contexto de espera por el discurso que dará el presidente del banco central en el encuentro anual de banqueros centrales de Jackson Hole, el viernes, y con un aumento de las apuestas de recortes de tasa de interés.

"Hoy, el peso mexicano es favorecido por la debilidad del dólar, a medida que los operadores centran su atención en las minutas de la Reserva Federal y en los comentarios de Jackson Hole", destacaron en un reporte para clientes los analistas de Monex Grupo Financiero.

Dólar aumenta pérdidas

Analistas coincidieron en que el dólar aumento sus pérdidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, por un llamado a de investigación por su actividad en un presunto fraude hipotecario.

"El dólar se debilita pues de renunciar (Lisa) Cook o en caso de ser despedida, Donald Trump podría nominar a alguien que esté a favor de recortar la tasa de interés", destacó Banco Base.