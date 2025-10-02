Peso mexicano retrocede ante el dólar en segundo día de cierre de gobierno de EU

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local cae ante un fortalecimiento del billete verde, ante una mayor aversión al riesgo, en el segundo día del cierre de gobierno de Estados Unidos, en espera de un acuerdo presupuestario.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4646 pesos por dólar. Comparado con el cierre oficial de 18.3686 unidades de ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una caída de 9.6 centavos, equivalentes a 0.52 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 18.4697 unidades y un nivel mínimo de 18.3400. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una cesta de seis monedas referencia, subía 0.20% a un nivel de 97.94 puntos.

Sin llegar aún a un acuerdo de gasto gubernamental entre los republicanos y demócratas del Congreso estadounidense, se extiende por segundo día el cierre parcial de las actividades del gobierno de ese país. Sin presupuestas, actividades no esenciales están paralizadas.

La falta de actividades del gobierno no sólo amenaza la economía, también puede retrasar la publicación de los datos de nóminas no agrícolas, previstos para el viernes. Entre los trabajos afectados por el cierre están los que desempeña la oficina de estadísticas laborales.

Los operadores buscan en los indicadores mayor claridad sobre la ruta que podría seguir la Reserva Federal (Fed) con la tasa de interés, ya que la debilidad en el empleo impulsa las apuestas de dos recortes a la tasa de interés de referencia en lo que queda del año.

La herramienta FedWatch, de CME, que sigue las operaciones con futuros sobre la tasa de la Fed, descuenta un recorte de 25 puntos base con 99% de probabilidad el próximo mes, y uno más en diciembre, con 86.9%, reduciendo la tasa clave a 3.50%-3.75 por ciento.

"El peso mexicano enfrenta una jornada en la que la atención se centrará en la evolución de flujos externos y en las expectativas de datos que se conocerán en los próximos días", explicó Felipe Mendoza, analista de mercados para la plataforma de negociación ATFX.

Por lo pronto el miércoles se dio a conocer que el empleo en el sector privado estadounidense inesperadamente el mes pasado. Las cifras semanales de nuevas solicitudes de subsidios para desempleados, que el gobierno divulga todos los jueves, no se han publicado.