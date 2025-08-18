Peso mexicano inicia la semana en terreno negativo; opera sobre 18.85 por dólar

El peso mexicano se depreciaba contra el dólar este lunes. La divisa local cede terreno por un avance generalizado del billete verde, en un mercado a la espera de un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.8329 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.7412 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), significa para el peso una pérdida de 9.17 centavos, que son equivalentes a 0.49 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.8676 unidades y un nivel mínimo de 18.7167. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cae 0.30% a 98.14 puntos.

Trump se reunió con su homologo ruso, Vladimir Putin, el fin de semana para hablar sobre la guerra en Ucrania. El republicano dijo que la reunión fue productiva, pero no llegó a la meta. Putin afirmó que Rusia quiere la paz, pero Ucrania deberá aceptar algunos puntos.

"El peso cede terreno tras considerar el progreso de la reunión entre Rusia y Estados Unidos, el viernes pasado, mientras los operadores centran su atención en los próximos datos económicos en México", destacaron en un reporte los analistas de Monex Grupo Financiero.

En el análisis técnico, los expertos de Grupo Financiero Banorte afirman que el tipo de cambio tiene espacio de extender la depreciación después de superar el promedio móvil de 50 días en 18.78. "El nivel que pondrá a prueba está ubicado en los 18.90 pesos", detallaron.

En el aspecto local, los operadores esperan indicadores relevantes. "La lectura final del PIB será crucial para evaluar el dinamismo sectorial del segundo trimestre, complementada por el IGAE, que permitirá observar la evolución hasta junio", destacó Scotiabank en una nota.