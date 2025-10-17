Peso mexicano cae frente al dólar en mercado atento a tensiones entre EU y China

El peso mexicano se deprecia ante el dólar la mañana de este viernes. La divisa local cae afectada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y pese a las apuestas de que la Reserva Federal seguiría recortando la tasa de interés en los próximos meses.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4461 unidades por dólar. Contra el cierre oficial de 18.4318 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 1.43 centavos, que son equivalentes a 0.08 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.5528 unidades y un nivel mínimo de 18.4083. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, sube 0.13% a 98.50 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un aranceles de 100% adicional a las mercancías de China no sería sostenible, pero culpó al país asiático del estancamiento del diálogo comercial, que inició con mayores controles en la exportación de tierras raras.

Trump también dijo en una entrevista a Fox Business Network emitida el viernes que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, un encuentro que había puesto en duda la semana pasada y expresó admiración por el presidente chino.

Sin indicadores económicos relevantes en la semana, los operadores han estado atentos a las declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal. El dólar repunta levemente luego del episodio de debilidad causado por las apuestas de más recortes a la tasa de interés.

"En el corto plazo, el tipo de cambio podría oscilar en un rango entre 18.40 y 18.55 pesos por dólar, con inclinación depreciatoria si el dólar retoma fuerza global tras las comparecencias de miembros de la Fed", explicó Felipe Mendoza, analista para la plataforma ATF Latam.